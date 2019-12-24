Şırnak'ta kömür ocağında göçük
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi.

24.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:34
Şırnak'ta kömür ocağında göçük

'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.


Şırnak Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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