Şırnak'ta kömür ocağında göçük
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu bildirilen kömür ocağında meydana gelen göçükte bir kişi toprak altında kaldı.

24.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:14
Şırnak'ta kömür ocağında göçük

'ta ruhsatsız olduğu bildirilen kömür ocağında meydana gelen göçükte bir kişi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen bir kömür ocağında göçük oluştu.

Göçük sırasında ocakta çalışan 2 kişiden biri kurtuldu, Hasan İnal toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri İnal'ı kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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