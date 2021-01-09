Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

09.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:55
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı. Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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