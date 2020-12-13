Şırnak'ta Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım paketi

ŞIRNAK'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine, Türk Kızılay Şubesi'nce gıda, giyim ve hijyen paketi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi gönüllüleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan hafta sonu çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek, gıda, giyim ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ifade eden Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, Türkiye'nin merhamet elini binlerce insana ulaştırmaya amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilimiz genelinde pandemi sürecinde ocak ayına kadar 2 bin ailemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanında pandemi sürecinin başladığı zamandan şu ana kadar yaklaşık 3 bin vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. Gıda yardımının yanında elbise ve hijyen malzemeleri yardımında da bulunduk. Pandemi sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

'SÜREKLİ SAHADAYIZ'Türk Kızılay gönüllüsü Nazlı Altürk de sürekli sahada olduklarını ifade ederek, "Genç Kızılay olarak, Kadın Kızılay olarak gönüllülerimiz ve üyelerimiz ile sahadayız ama özellikle bu pandemi sürecinde 4 Ocak'a kadar bir kısıtlama yapıldı. 30 yaş altı ile 65 yaş üstü olanlar belli saatlerde çıkabiliyorlar. Biz de Türk Kızılay'ın şefkat eli ile evden çıkamayan yaşlı büyüklerimize tek tek ziyaretlerde bulunuyoruz. İhtiyaçlarını tespit ediyoruz. Hem gençler olarak yanlarında bulunmaya çalışıyoruz hem de maddi ve manevi olarak yardımda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN