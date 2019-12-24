Şırnak'ta kız çocuklarının eğitimi için "El emeği göz nuru" sergisi açıldı

24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:38

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kadınların ve kızların eğitimi konusunda sivil inisiyatifin kullanılması, huzur ikliminin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacak. Artık terörden ziyade kalkınma, gelişme, ilerlemeden bahsedeceğiz." dedi.

Vali Pehlivan, Geleceğe Işık Saçan Derneğince bir otelde düzenlenen "Kız Çocuklarımızın Geleceği İçin Bir Tuğla da Siz Koyun Projesi" kapsamında, dernek üyelerince hazırlanan ürünlerden oluşan "El emeği göz nuru" sergisinin açılışına katıldı.



Geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak serginin açılışında konuşan Pehlivan, nüfusun yarısının kadınlardan oluştuğuna işaret ederek, bu nedenle kadınlara her alanda yer vermenin bir sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.

Kız çocukların okuması ve sosyal yaşama dahil olması anlamında, son yıllarda büyük mesafeler kaydedildiğini ifade eden Pehlivan, şunları söyledi:

"Terör örgütü her alanda olduğu gibi maalesef eğitime de darbe vurdu. Kadınların ve kızların eğitimi konusunda sivil inisiyatifin kullanılması, huzur ikliminin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacak. Analarımız bu işe sahip çıktıkça, kız kardeşlerimiz kadınlarımız bu huzura sahip çıktıkça, inşallah bundan sonra artık geri dönülemez bir yolda ilerlenecektir. Artık terörden ziyade kalkınma, gelişme, ilerlemeden bahsedeceğiz."

"İnsanımızı eğiteceğiz, var olan yeteneklerini geliştireceğiz, onların üretime yönelmesini sağlayacağız." diyen Pehlivan, kentte okullaşma oranının geçmiş yıllara oranla daha iyi noktalara geldiğini, ana sınıfına katılımda sağlanan yüzde 85'lik oranın, Türkiye ortalamasının da üzerinde olduğunu aktardı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kızların ve kadınların, verilecek destekle yarının doktorları ve mühendisleri olacağını belirtti.

Yarka, "Okuyan kız çocuklarımızın eğitim şartlarını, yaşam standartlarını kolaylaştırmalı, okula devam etmelerini sağlamalıyız. Okumayanların da eğitime devam etmeleri için gayret göstermeliyiz." diye konuştu.



"Kız çocukları karanlıkları aydınlatacak"

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise, amaçlarının dezavantajlı kadınlara başta eğitim olmak üzere her alanda destek sunmak olduğunu dile getirdi.

Atan, hazırladıkları projenin önemine işaret ederek, "Şırnaklı kız çocuklarımız için binamızın temelini sağlam attık. Onlar için depreme, sele dayanaklı bir bina inşa ediyoruz. Biz tohum ekiyoruz, istiyoruz ki siz de ırmak olun, bir damla su olun, tohumları birlikte besleyelim. Kız çocukları karanlıkları aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, kadınlar tarafından hazırlanan ürünler incelendi.

Serginin açılışına, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA