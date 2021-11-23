Şırnak'ta kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - 2022 yılı kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Valilik toplantı salonunda 2021- 2022 yılı kış tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşların gayretle çalışacaklarını bildirdi.

Pehlivan, kış mevsiminde trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücü, yolcu ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, eğitim, sağlık, ulaşım, elektrik, internet ve telefon gibi hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak kış mevsimine hazırlanıldığını belirtti.

Kurum yetkililerinin de birer sunum yaptığı toplantıda, kış mevsimin sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar ele alındı.

Yol güzergahlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, kurumların yürüteceği iş ve işlemler ile işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi alışverişinde bulundu, bazı kararlar alındı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Erdoğan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bozkurt, AFAD İl Müdür Vekili Mustafa Tosun, kurum müdürleri ve STK temsilcileri yer aldı.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze ise toplantıya video konferansla katıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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