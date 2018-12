Şırnak'ta kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak-Cizre kara yolunda şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde denetim yaptı.

Polis ekipleri uygulama sırasında sürücüleri güvenli araç kullanımına ilişkin bilgiler içeren broşür verdi, şeker ikram etti.

Denetimde uygun olmayan lastikli araç sürücülerine 625 lira ceza uygulandı.

Sürücü Abidin Karaozan, AA muhabirine, kışa hazırlıklı olduğunu belirterek, "Kış lastiği hem can güvenliğimiz hem diğer sürücülerin can güvenliği için çok önemlidir. Uygulamayı çok yerinde, trafik ekipleri eksiklerimizi ileterek can güvenliğimizi korumaya çalışıyor." dedi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek.