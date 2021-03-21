Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
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Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

21.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:50

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, arazide oynarken buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu öldü.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, arazide oynarken buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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