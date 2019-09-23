23.09.2019 23:51

Şırnak'ta KETEM sayesinde 43 kadın kanserden kurtuldu

ŞIRNAK - Şırnak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı çalışma ile bin 301 vatandaş taramadan geçirildi. Erken tanı sayesinde 43 kadın, kolon ve rahim ağzı kanserinden kurtuldu.

Şırnak'ta sağlık görevliler araçlarla ilçe ve köyleri gezip kadınları bilgilendirmeye başladı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından kadınlar, bulundukları köylerden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi bünyesindeki KETEM birimine getirilip, mamografisi çekilerek, HPV rahim ağzı kanseri, gaitada gizli kan testi yapılıyor.

43 kadına erken tanı konuldu

KETEM'de uygulanan ve tamamen ücretsiz testlerle kanser riski tespit edilen kadınlara erken tedavi uygulanıyor. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş aralığındaki kadınlar, kolon kanseri için ise 50-70 yaş aralığındaki tüm kadın ve erkekler kanser tetkiklerini KETEM birimi içerisinde yaptırabiliyor. KETEM çalışanları, belirtilen yaş aralığındaki tüm kadın ve erkeklerin herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile muayene ve testlerini yaptırmalarına vurgu yaparken, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çekiyor. Ayrıca özellikle meme kanseri konusunda kadınları bilgilendirici eğitimler verilerek kendi kendilerini muayene etmeleri sağlanıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren KETEM'de görevli hemşire Derya Ecer, meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınlarda 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir, kolon kanseri için ise 50-70 yaş aralığındaki tüm kadın ve erkekler kanser tetkiklerini KETEM birimimizde 10 yılda bir yaptıklarını söyledi. Ecer, "Son dönemde köy, belde ve ilçelerde sahaya çıkıyoruz. Vatandaşları kendi araçlarımızla toplayıp merkezimize getiriyoruz. Vatandaşları üçlü taramadan geçirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Son 9 ayda baktığımız rahim ağzı kanseri hasta sayısı 704'tür. Bunlardan 24 tanesi erken teşhis tanısı konuldu. Kolon kanseri içinde 115 hasta baktık. Bunlardan da 19 tanesi erken teşhis tanısı koyduk. Meme kanseri içinde 482 hasta baktık. Bunların değerlendirmesini başka birimler yaptığı için sayı veremiyoruz" dedi.

KETEM çalışanı Murat Özdemir ise, tarama kapsamında köy, belde ve ilçeleri dolaştıklarını söyledi. Özdemir, "Kurum araçları ile vatandaşları köylerde yaptığımız duyurular sonucu alarak Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki KETEM birimimize getiriyoruz. KETEM biriminde yapılan testlerden sonra Şırnak Devlet Hastanesi'nde köylerden getirdiğimiz vatandaşlar öğlen yemeğini veriyoruz ve ardından köylerine geri bırakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA