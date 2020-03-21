Şırnak'ta kayıp çiftten birinin cansız bedeni bulundu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan çiftten Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan çiftten Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ocak'tan beri haber alınamayan kayıp çift Hurmüz ve Şimuni Diril'e yönelik arama çalışmalarının olumsuz hava koşullarının elverdiği ölçüde sürdürüldüğü belirtildi.

Kayıp çiftin yakınları tarafından 20 Mart'ta bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığı haberinin jandarmaya iletildiği bildirilen açıklamada, "Cumhuriyet savcılığının bilgi ve talimatıyla olay yerinde delillerin toplanması, araştırma ve inceleme yapılması amacıyla kapalı köy yolunu açma çalışmalarına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlanmış fakat hava şartlarının olumsuz seyretmesi, yol güzergahında çığ tehlikesi olması nedeniyle köye karadan ve havadan ulaşılamamıştır." bilgisine yer verildi.

Hava şartlarının düzelmesiyle olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma özel harekat timlerinin helikopterle olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp iki vatandaşımızdan biri olan Şimuni Diril'e ait cansız beden Kovankaya köyünün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulunmuştur. Cenaze, otopsi sonrası savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril'in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz-Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak'tan beri haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA