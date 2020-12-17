Şırnak'ta karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı
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Şırnak'ta karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

17.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:08
Şırnak'ta karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı.

İlçenin Uzungeçit beldesi yüksek rakımlı bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucu kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Yağış dolayısıyla 2 bin 100 rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 15 köye ulaşımı sağlayan Tanin Geçidi grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan 3 aracı kurtardı.

Öte yandan, ilçeye bağlı Ballı, Dağdibi, Ortabağ ve Ortaköy köylerinin kapalı olan yollarının da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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