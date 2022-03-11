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Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak merkezde kar yağışı ve sis etkili oldu.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü kentte, zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için sürücülere uyarılarda bulundu.

???????Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

AA / Faruk Küçük - Güncel

Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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