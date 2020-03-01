Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ta aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent beyaza büründü.

01.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:26
Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

'ta aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent beyaza büründü.


Şırnak'ın ilçesinde çetin geçen kış, martın ilk gününde de göstermeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, ilçe de beyaza büründü.


İlçeye bağlı Başaran köyü sakinlerinden Kenan , güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Gökçe, "Aylardır bölgede kar yağıyor. Şimdi mart ayına girdik belki karlar erir dedik ama tam tersi oldu yine kar yağdı. Bu gidişle bahar gelmeyecek ilçemize" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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