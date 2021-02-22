Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe, Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe, Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlde üç günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı Şırnak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde iş makineleri ile temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan