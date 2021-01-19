Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
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Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı

19.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:25

Şırnak'ta yağan yoğun kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 9 araçtaki 65 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Şırnak'ta yağan yoğun kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 9 araçtaki 65 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bölgeye Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 sat süren çalışmayla 9 araçta bulunan 65 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Minibüs sürücüsü Ali Aktanır, Siirt'ten Şırnak'a gitmek için yola çaktığını ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını, güvenlik güçlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

Aktanır, "Yardımımıza ekipler koştu, yolu açtılar. Şimdi yolcularımla Şırnak'a gideceğiz. Allah razı olsun, emeklerine sağlık." dedi.

Yolcu Şerafettin Ekin de yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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