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Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak-Siirt kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç kurtarıldı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak- Siirt kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç kurtarıldı.

Kentte etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şırnak-Siirt kara yolunun Birini mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Şırnak'a gelmek isteyen Aslanbaşar ve Kaymakamçeşme köyündeki öğretmenleri taşıyan servisin bulunduğu 2 yolcu minibüsü olmak üzere çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdare ve karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Mahsur kalan araçlar çalışmanın ardından tekrar hareket etti.

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

AA / Ekrem Payan - Güncel

Tragger, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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