Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı merkeze bağlı Güneyçam köyü ile Beytüşşebap ilçesinin de 3 köy ve 1 mezrasında ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.