Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı merkeze bağlı Güneyçam köyü ile Beytüşşebap ilçesinin de 3 köy ve 1 mezrasında ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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