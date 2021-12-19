Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Taşkıran, Mezra ve Gökçe köylerine ulaşımı sağlayan yollar gün boyu yağan karın etkisiyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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