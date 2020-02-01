Şırnak'ta kar nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor

01.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:10

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 26 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 20, kırsalda ise 40 santimetreye ulaştı.



Kar nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı 12 köy ve 4 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 8 köy, 4 mezra, Uludere'de 4 köy, Güçlükonak'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Kent merkezinde de belediye ekiplerince, kar küreme ve temizleme çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA