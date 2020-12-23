Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

23.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:42
Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelere bağlı 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezi ve köylerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Beytüşşebap Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Kapalı olan 18 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Merve Dizdar Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:56:13. #1.14#
title