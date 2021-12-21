Şırnak'ta kar nedeniyle 12 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kar yağışı sonucu 12 köy ve 4 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı 11 köy ve 4 mezra ile merkeze bağlı Güneyçam köy yolu gün boyu etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu bölgede, 4 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon ve 11 ekiple kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Kent merkezinde de dün akşam etkili olan kar yağışı sürüyor. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yürütüyor.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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