ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kar esareti: 19 köy, 11 mezra yolu kapandı

ŞIRNAK - Şırnak ve ilçelerinde başlayan ve etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, olumsuzluk ihtimallerine karşı itfaiye, zabıta, Polis, Jandarma, 112, İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazı yayaların kaldırımda yürümekte zorlandığı görüldü. Kar nedeniyle Şırnak, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 19 köy ve 11 mezranın ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerin çalışmaları devam ettiği belirtildi.