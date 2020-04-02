Şırnak'ta kadınlara yönelik ödüllü "evde kitap okuma" etkinliği
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AK Parti, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta kadınlara yönelik ödüllü "evde kitap okuma" etkinliği

Şırnak'ta, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan üye ve parti gönüllülerine yönelik ödüllü kitap okuma etkinliği başlattı.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:40
Şırnak'ta kadınlara yönelik ödüllü

Şırnak'ta, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan üye ve parti gönüllülerine yönelik ödüllü kitap okuma etkinliği başlattı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikte, en fazla kitabı okuyup dereceye giren kadınlara çeyrek altın, kitap ve satranç seti hediye edilecek.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan, "Özellikle kendi kütüphanemizle baş başa kaldığımız bugünlerde okuma alışkanlığı kazandırmak ve en iyi dostun kitaplar olduğunu hatırlatmak istedik." dedi.

Bu sayede, kitap okuyan ebeveynin çocuklarına da örnek olacağını belirten Atan, şöyle konuştu:

"Aile fertlerinin elinde kitap gören çocuklar, onlara zevkle eşlik edecektir. Bu heyecanı gördüğümüz için etkinliğimizi il genelindeki teşkilatlarımız arasında gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra merkez dahil teşkilatlar arasında gruplar oluşturarak, okudukları kitap sayısını özetleriyle birlikte alarak kadınlarımızı ödüllendireceğiz."

Hedeflerinin bir ayda 7 kitap okunması olduğunu dile getiren Atan, bu hedefe ulaşana çeyrek altın vereceklerini belirtti.

Atan, anneleriyle kitap okuyan çocuklara da kitap ve satranç seti hediye edeceklerini ifade ederek, "Bu etkinliğin kaybedeni yok. Kazananı ise çok olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinden Şırnaklı kadınların en iyi şekilde faydalandığını vurgulayan Atan, kitap okuma etkinliğiyle bu bilgilerin tazeleneceğini kaydetti.

Atan, "Koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz şu günleri fırsata çevirelim. Evde sevdiklerimizle kalalım ve bol bol kitap okuyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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