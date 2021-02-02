Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
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Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

02.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:59
Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sanat Sokağı'nda kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sanat Sokağı'nda kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı. 

İdil Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek noktalarından olan Sanat Sokağı'nda kurulan stantta KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtarak, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan uygulamayı tanıttı. Kadınlara, cep telefonlarına indirilen uygulamanın, kimlik numarası üzerinden giriş yapılarak, sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebileceğini anlattı. Uygulama ile şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini belirten ekipler, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini dile getirdi.


Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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