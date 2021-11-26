ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadınların dünyanın her yerinde şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddete yönelik toplumun her kesimi ve kamu kuruluşlarıyla birlikte mücadele edilirse ancak mesafe alınabileceğini kaydeden Pehlivan, "Şiddeti şiddetle reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz ve kabul etmemiz mümkün değil. Şiddete hep birlikte hayır diyoruz. Sadece bugün değil, her günümüzde ve anımızda şiddete karşı mücadeleyi benimsemek durumundayız." dedi.

Kadına şiddete hayır çalışmalarının bütün illerde olduğu gibi Şırnak'ta da yapıldığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kadına şiddete hayır için 183 ihbar hattı ve Kades programı var. KADES çok basit bir şekilde telefona indirebileceğiniz bir uygulama ve İçişlerleri Bakanlığımızın bu uygulaması geçtiğimiz hafta ödül aldı. Herkes bu uygulamayı indirsin. Başta kamu görevlilerimiz bu uygulamayı indirerek örnek olmalı. Sadece maruz kalan değil onu gören de emniyeti ve jandarmayı bilgilendirirse çok kısa süre içerisinde ekiplerimiz intikal eder."

Müzik dinletisinin yapıldığı programda, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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