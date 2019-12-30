Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 36 gözaltı

30.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:43

Şırnak emniyet ve jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 23-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme bulunduran 36 şüpheli gözaltına alındı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığınca 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "15,31 gram metamfetamin, 101,96 gram eroin, 1,87 gram esrar, 3 bin 810 paket kaçak sigara, 1 bin 310 paket kaçak elektronik sigara, 112 kilogram kaçak tütün, 902 litre kaçak akaryakıt, 52 şişe ve 4 litre kaçak alkol, 464 adet muhtelif eşya ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA