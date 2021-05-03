Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Nisan-2 Mayıs'ta kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olayları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 60,78 gram eroin, 14,21 gram metamfetamin, 0,52 gram esrar, 4 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara, 13 kaçak cep telefonu, 10 elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 41'i kaçakçılık 15'i de asayiş olayları olmak üzere 56 şüpheli, gözaltına alındı.

 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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