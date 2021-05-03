Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Nisan-2 Mayıs'ta kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olayları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 60,78 gram eroin, 14,21 gram metamfetamin, 0,52 gram esrar, 4 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara, 13 kaçak cep telefonu, 10 elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 41'i kaçakçılık 15'i de asayiş olayları olmak üzere 56 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN