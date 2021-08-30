Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerinin asayiş olaylarına karışan ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerinin asayiş olaylarına karışan ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 35 kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 21'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçundan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı - Haberler
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