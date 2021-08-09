Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 66 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 66 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 66 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2- 8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 kilo 35 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 20 sentetik ecza maddesi, 9 bin 472 paket kaçak sigara, 10 kilo kaçak tütün, 19 kaçak cep telefonun ele geçirildi. 56'sı kaçakçılık, 8'i de asayiş suçundan olmak üzere 66 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 66 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 66 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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