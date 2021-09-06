Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 5 tutuklama
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 5 tutuklama

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 5 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında il genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 47 kilo 205 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 350 bin sarma kağıdı, 159 bin 800 makaron, 2 bin 481 paket kaçak sigara, 500 puro, 37 TAPDK bandrolü, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 5'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 5 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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