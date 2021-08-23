Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, polisin kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-22 Ağustos tarihleri arasında, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,28 gram esrar, 1,67 gram metamfetamin, 0,93 gram eroin, bin 700 paket kaçak sigara, bin 130 güneş gözlüğü, 534 cep telefonu aksesuarı, 370 çift spor ayakkabı ve 53 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında 32'si kaçakçılık, 8'i asayiş suçundan olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Vladimir Putin Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Cimilli İbo Burak Özçivit
Spor Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:40:36. #1.16#

title