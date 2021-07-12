Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 25,84 gram eroin, 4,88 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 5 bin 771 paket kaçak sigara, 259 kutu 2 bin 500 ilaç ve 301 boş ilaç kutusu, 420 paket elektronik sigara tütünü, 240 puro, 151 çift spor ayakkabı, 42 şişe kaçak içki, 36 kaçak cep telefonu ve 9 kilogram tütün ele geçirildiği operasyonlarda 53'ü kaçakçılık, 21'i asayiş suçlarından olmak üzere 74 kişi gözaltına alındı. 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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