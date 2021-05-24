Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, son bir haftada kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 73 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, son bir haftada kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 73 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Mayıs'ta, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 121,29 gram metamfetamin, 80,59 gram eroin, 74,91 gram esrar, 7,61 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 138 paket gümrük kaçağı sigara, 719 litre akaryakıt, 453 cep telefonu, 40 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 

Operasyon kapsamında 71'i kaçakçılıktan, 2'si asayiş suçlarından olmak üzere 73 kişi gözaltına alındı.

 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 73 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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