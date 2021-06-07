Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 68 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 68 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs ile 6 Haziran arasında, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 208 kilo 928 gram eroin, 20,76 gram metamfetamin, 5,31 gram esrar, 0,22 gram bonzai, sentetik ecza maddesi, bong düzeneği, 4 bin 160 paket kaçak sigara, 63 kaçak cep telefonu, 50 cep telefonu aksesuarı, ele geçirildi. Operasyonlarda 49'u kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 68 kişi gözaltına alındı. 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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