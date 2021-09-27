Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Eylül'de, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 811 gram metamfetamin, 783 gram esrar, 16 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 3 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 6 bin 60 paket kaçak sigara ve 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 52 gözaltı

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