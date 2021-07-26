Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 1 tabanca, 11,72 gram metamfetamin, 4,34 gram esrar, 1,47 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, bin 430 paket kaçak sigara, 12 kaçak cep telefonunun ele geçirildiği operasyonlarda 18'i kaçakçılık, 9'u asayiş suçlarından olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. 


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı - Haberler
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