Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
14.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:37

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7-13 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 5 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, 167 kilogram kaçak tütün, bin 900 paket kaçak sigara, 4 bin puro, 59 kaçak cep telefonu, 265 kaçak cep telefonu aksesuarı ve 300 sahte dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 66 şüpheli, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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