Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak genelinde kaçakçılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Şubat tarihleri arasında ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 3 tabanca, 37 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 3 gram esrar ile 12 bin 960 paket sigara, 9 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 27 litre alkollü içecek ve 30 kol saati ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.