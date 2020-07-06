Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı

Şırnak'ta son 29 Haziran - 5 Temmuz'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı
06.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:50

Şırnak'ta son 29 Haziran - 5 Temmuz'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 90,103 gram esrar, 4,64 gram eroin, 28,12 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet USA. ibareli tabanca, 1 adet USA. ibareli tabanca şarjörü, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 8 adet AK-47 şarjörü, 218 adet AK-47 fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 75 adet kurusıkı fişeği, 680 paket kaçak sigara, 57 adet kaçak cep telefonu, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 6 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet sahte altın küpe, 348 adet sahte 100 lira ele geçirilmiş, 1 nitelikli dolandırıcılık, 1 adet paraya eş değerde sahtecilik ve 3 adet parada sahtecilik olayı gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 47 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınmış ve ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım Haber
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam Haber
Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış Haber
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Turgut Şelalesi'ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen kadının yaşadığı dehşet verici anlar
Eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen kadının yaşadığı dehşet verici anlar
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ebru Gündeş Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Henry Onyekuru Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 12:35:17. #1.14#
title