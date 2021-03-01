Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
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Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

01.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:40
Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 12,89 gram metamfetamin, 12,54 gram eroin, 9,37 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 güneş gözlüğü, 101 adet kaçak cep telefonu, 191 adet tamir kiti ele geçirildiği operasyonlarda, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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