Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
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Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

07.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:51
Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 30 Kasım-6 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 267,23 gram esrar, 88,42 gram eroin, 45,66 gram metamfetamin, 3,78 gram Hint keneviri tohumu, 27 adet nevi belli olmayan uyuşturucu hap, bin 120 paket kaçak sigara, 22 paket kaçak çay, 25 paket tütün, bin 700 adet puro, 384 adet çakmak, 9 adet cep telefonu, 1 adet sentetik ecza maddesi ile bin 350 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 11 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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