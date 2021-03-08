Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı
08.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:02
ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 40 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Mart tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 68 kaçak cep telefonu, 7 oyun konsolunun ele geçirildiği operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı