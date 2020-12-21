Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Aralık arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 10.26 gram eroin, 7.49 gram esrar, 6.85 gram metamfetamin, 0.21 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 bin 250 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak akaryakıt, 467 adet cep telefonu aksesuarı, 270 adet puro, 196 adet kaçak cep telefonu, 115 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 14.3 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 40 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 30 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 10 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı