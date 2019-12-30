Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı

ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 36 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

30.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:35
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı

ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla ve tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 36 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23-29 Aralık tarihleri arasında, teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 102 gram eroin, 2 gram esrar ile gümrük kaçağı 3 bin 810 paket sigara, bin 310 paket kaçak elektronik sigara, 112 kilo kaçak tütün, 902 litre kaçak akaryakıt, 52 şişe ve 4 litre kaçak alkol, 464 adet çeşitli eşya ele geçirildi. 36 şüpheli gözaltına alındı.

 


Kaynak: DHA
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