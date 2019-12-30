Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 36 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda 36 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23-29 Aralık tarihleri arasında, teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 102 gram eroin, 2 gram esrar ile gümrük kaçağı 3 bin 810 paket sigara, bin 310 paket kaçak elektronik sigara, 112 kilo kaçak tütün, 902 litre kaçak akaryakıt, 52 şişe ve 4 litre kaçak alkol, 464 adet çeşitli eşya ele geçirildi. 36 şüpheli gözaltına alındı.