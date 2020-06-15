Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı
15.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:17

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 8-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonlarda 55,24 gram esrar, 22,35 gram eroin, 7,49 gram metamfetamin, 900 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 230 paket kaçak sigara, 70 adet kaçak cep telefonu, 60 adet sahte 100 lira ve 37 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş, 1 adet parada sahtecilik olayı ile 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 33 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli terör suçundan gözaltına alınmış ve karantina altına alınması için ilgili birime teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA

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