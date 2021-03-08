Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

08.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:19
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 32 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 32 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 01 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonda, 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar maddesi, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 650 gram kaçak tütün, 68 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 7 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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