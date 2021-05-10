Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 31 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, 21,14 gram metamfetamin, 5,45 gram esrar, 4,15 gram eroin, 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt, bin 260 paket kaçak sigara, 175 adet elektronik sigara tütünü, 20 adet kaçak cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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