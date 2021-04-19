Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12- 18 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 3 bin 640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı.


Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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