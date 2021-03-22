Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

22.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

ŞIRNAK genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13,93 gram eroin, 5,36 gram metamfetamin, 0,63 gram esrar, 3 bin 515 güneş gözlüğü, 550 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli de gözaltına alındı.


Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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