Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 30 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Nisan-2 Mayıs arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 60,78 gram eroin, 14,21 gram metamfetamin, 0,52 gram esrar, 4 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 bin 700 adet kaçak sigara, 1 kilogram kaçak tütün, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 13 adet kaçak cep telefonu, 10 adet elektronik sigara tütünü, 9 şişe kaçak içki ve 1 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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